Челябинцы почтили память жертв политических репрессий

Жители Челябинска сегодня, 12 сентября, почтили память жертв политических репрессий.

Организованное администрацией города мероприятия объединило около трехсот человек, в числе которых – семьи челябинцев, пострадавших в годы репрессий, представители общественных организаций и просто горожане, пришедшие отдать дань памяти погибшим и возложить цветы к мемориалу «Золотая гора».

Как отметил в приветственном слове заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, «Золотая гора» стала святой территорий поминовения не только для жителей Челябинска и Челябинской области, но и соседних территорий.

«Я выражаю слова благодарности председателям и членам общественных организаций за сохранение памяти о жертвах политических репрессий и проводимую работу. Спасибо вам за мужество и жизненную стойкость, за то, что не растеряли теплоту души и веру в справедливость. Крепкого вам здоровья на долгие годы, счастья и благополучия», – сказал Сергей Авдеев.

Как напомнили в мэрии, девятого сентября 1989 года на Золотой горе торжественно захоронили останки расстрелянных в годы репрессий людей, обнаруженные в шахтах, расположенных неподалеку. В траурном мероприятии и церемонии открытия монумента на Золотой горе в 1989 году принимал участие академик Андрей Сахаров. С тех пор памятная церемония стала традиционной.

«Реабилитация наших безвинно осужденных земляков возвращает их близким чувство гордости за своих отцов и дедов, уверенности в справедливости. Память, бережно передающаяся из поколения в поколение, – тот надежный щит, который должен не позволить страшным моментам истории повториться», – отметила депутат Челябинской городской Думы Галина Киреева.

В мэрии сообщили, что, по данным на август 2023 года, на учете в органах социальной защиты населения южноуральской столицы состоят 4 434 реабилитированных гражданина и 29 человек, относящихся к категории лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.