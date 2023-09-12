12.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября (18+)
12.09.2023
Егор Тимофеев: Все руководители должны работать без отпусков и выходных
12.09.2023
Челябинцы могут записать ребенка в спортивную секцию на портале «Госуслуги»
12.09.2023
В Калининском районе для челябинцев серебряного возраста обустроили спортивную площадку
12.09.2023
Военные пенсионеры, участвующие в СВО, получат 100-процентную компенсацию пенсии
12.09.2023
В Челябинске появился еще один модульный пункт полиции
Челябинцы почтили память жертв политических репрессий
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
01.11.2022
В Травниках открыли памятник жертвам репрессий 30-х годов
29.10.2019
В Историческом музее открылась выставка «В закрытой выработке, в шахте...»
10.09.2019
Глазами фотографа: следы сталинских репрессий
Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Новосибирской области. ВИДЕО (новость дополняется)
12.09.2023
В Челябинске прошёл трёхдневный фестиваль спорта и экстрима RCC FEST (ФОТО)
11.09.2023
Сегодня - Всероссийский День трезвости, в храмах совершат молебны о страждущих
11.09.2023
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023