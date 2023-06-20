В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2

В Челябинске с завтрашнего дня, 21 июня, на автобусный маршрут №2 «Улица Петра Столыпина – Мехколонна» начнут выводить большее количество единиц техники. Интервал движения в час пик составит от пяти до семи минут.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, данный маршрут будет усилен МУП «Служба организации движения» в связи с тем, что маршрутка №86 «Чурилово – Профессора Благих» с этого дня больше не будет ходить по проспекту Ленина в центр.

С 21 июня 86-й маршрут будет следовать по улицам Братьев Кашириных, 40-летия Победы, 250-летия Челябинска, Чичерина, Бейвеля в «Парковый».

Новая трасса маршрутного такси №86 позволит стабилизировать его работу, разгрузить остановки на проспекте Ленина и исключить дублирование магистрального автобуса №2.