В Челябинске увеличат проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

Челябинцы не соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Только треть жителей носят медицинские маски в маршрутках и других видах общественного транспорта.

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, пятого апреля, потребовала увеличить количество проверок в общественном транспорте на предмет соблюдения масочного режима.

«Масочный режим никто не отменял. Увеличьте проверки. А также контролируйте обработку подвижного состава», - сказала Котова.

Напомним, жители Челябинской области обязаны использовать медицинские маски при нахождении в местах общего пользования. К ним относятся, кроме прочего, объекты торговли, медицинские организации, предприятия и учреждения, общественный транспорт, включая такси.

Неисполнение данного требования является основанием для привлечения к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрены штрафы в размере от одной до 30 тысяч рублей.