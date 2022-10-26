В Челябинске в список льготников добавили учащихся по форме семейного образования и самообразования

В Челябинске вводят дополнительные меры социальной поддержки семей – право на льготный проезд получили учащиеся, обучающиеся по форме семейного образования и самообразования.

Соответствующее решение единогласно приняли депутаты Челябинской городской думы на заседании во вторник.

Внесены изменения в решение Думы от 29.06.2021 № 20/11 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории города Челябинска».

Право льготного проезда в городском общественном транспорте распространено на учащихся, получающих образование в форме семейного образования и самообразования.

«Количество детей, получающих образование в форме внешкольного образования, в последнее время увеличилось, и такое решение приобрело большую актуальность», - отметили в Челябинской городской Думе.

До настоящего времени льготой по проезду в общественном транспорте Челябинска пользовались только школьники с первого по 11 класс (до 18 лет включительно), посещающие общеобразовательные организации. Депутаты расширили список льготников. В соответствии с решением Челябинской городской предоставляется право льготного проезда по муниципальным

маршрутам по регулируемым и нерегулируемым тарифам проживающим на территории города Челябинска следующим категориям граждан

«Предоставляется право льготного проезда по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Челябинска …

«4) учащиеся (18 лет включительно) из малообеспеченных семей, относящиеся к данной категории в соответствии с законодательством, состоящие на учете в управлениях социальной защиты населения администрации Челябинска, получающие образование в общеобразовательных организациях, а также вне общеобразовательных организаций в форме семейного образования и самообразования.

…6) учащиеся (18 лет включительно) получающие образование в общеобразовательных организациях, а также вне общеобразовательных организаций в форме семейного образования и самообразования», - говорится в документе.

Учащимся право льготного проезда предоставляется на основании «Транспортной карты школьника». Оплата проезда производится при предъявлении карты кондуктору или водителю, безналичным способом, в размере 50% от действующего тарифа на проезд. Для школьников из малообеспеченных семей проезд бесплатный. Студенты могут ездить в общественном транспорте, оплачивая половину стоимости билета (при предъявлении соответствующей транспортной карты).