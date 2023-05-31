31.05.2023
ММК представит свою продукцию на крупнейшем рынке Южного Кавказа
31.05.2023
В Миассе семилетняя девочка лишилась части пальца при катании с бесхозной горки
31.05.2023
В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты
31.05.2023
ЮУТПП приглашает всех желающих к участию в Дне открытых дверей
30.05.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 мая (18+)
30.05.2023
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко провёл мастер-класс в Карабаше
В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты
30.05.2023
Самых «горячих» перевозчиков Челябинска будут наказывать рублем
30.05.2023
«Чурилово» вместо «Мехколонны»: в Челябинске переименовали конечную автобусную остановку
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
25.04.2023
В Челябинске ищут перевозчика на муниципальный автобусный маршрут «Шмакова – ж/д вокзал»
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023
Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха
24.05.2023