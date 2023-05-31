В Челябинске во время «ЗаБега.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты

В Челябинске в воскресенье, четвертого июня, в связи с проведением всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» автобусы на северо-западе изменят свои маршруты.

Напомним, масштабное спортивное событие будет проходить с восьми утра до трех часов дня. В этот период будет закрыто движение на участках Татищева - 250-летия Челябинска; Салавата Юлаева - 250-летия Челябинска; Братьев Кашириных - Салавата Юлаева; Салавата Юлаева - Академика Макеева; Университетская набережная - Академика Макеева; Университетская набережная - Чичерина; Университетская набережная – Наркома Малышева; Университетская набережная, 56; Университетская набережная - Молодогвардейцев; Университетская набережная - поворот на Мелькомбинат.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», автобусы №8, №9, №23, №31, №51, №60с и №158к временно будут направлены по измененным маршрутам:

№8 - Мамина - Братьев Кашириных - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы - Братьев Кашириных – Мамина;

№9 - Мамина - Комсомольский проспект - Чичерина - проспект Победы - Новоградский проспект - Петра Столыпина (обратно: Петра Столыпина - Новоградский проспект - Петра Сумина - Татищева - проспект Родионова - Новоградский проспект - проспект Победы - Чичерина - Комсомольский проспект – Мамина);

№23 - 47-й микрорайон - Молодогвардейцев - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Энтузиастов - Худякова - Доватора - Воровского - Блюхера - ТК Кольцо

№31 - ЧМК - Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы - Братьев Кашириных - Чичерина - ЧМК.

№51 - поселок Сосновка - Энгельса - Труда - Северо-Крымская - Братьев Кашириных – Чичерина (обратно: Чичерина - 250-летия Челябинска - 40-летия Победы - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - посёлок Сосновка).

№60с - сад «Надежда» - Профессора Благих - Молодогвардейцев - Комсомольский проспект - Чичерина - Братьев Кашириных - Северо-Крымская - Труда - Энгельса - проспект Ленина - Лесопарковая - Худякова - Плотина - Лыжных Батальонов - «Сад Вишнёвый».

№158к - микрорайон «Белый хутор» - Академика Макеева.