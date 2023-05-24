Челябинцев приглашают на самый главный полумарафон России

Четвертого июня в Челябинске состоится самый главный полумарафон России с синхронным стартом – Забег.РФ (6+). Часть дорог в городе будет перекрыта.

Полумарафон Забег.РФ пройдет в седьмой раз и объединит всю страну – около 120 тысяч человек стартуют одновременно в 85 городах России от Камчатки до Калининграда.

В Челябинске ровно в десять часов утра по местному времени на старт выйдут около тысячи спортсменов. Организаторы предлагают четыре дистанции на выбор: один, пять, десять или 21,1 километра. Стать участником может любой желающий старше шести лет.

Старт и финиш всех дистанций – около Ледовой арены «Трактор».

«В целях обеспечения безопасности горожан и блокирования транспортного потока при проведении полумарафона будут перекрыты дороги», - сообщили организаторы марафона.

Перекрытие дорог начинается с 6:30, а с 08:00 до 16:00 будет полностью ограничено движение по следующим маршрутам:

- пересечение Проспекта Победы и улицы Салавата Юлаева;

- улица Салавата Юлаева и пересечения улицы 250 лет Челябинску;

- улица Салавата Юлаева и пересечения улица Братьев Кашириных;

- улица Салавата Юлаева и пересечения улицы Академика Макеева;

- улица Университетская Набережная от пересечения с улицей Академика Макеева до пересечения с улицей Северо- Крымская.

Также будет невозможен будет выезд на улицу Университетская Набережная с улиц Чичерина, Наркома Малышева, Молодогвардейцев и Чайковского.

Отметим, Челябинск примет участие в битве за звание беговой столицы России, которая традиционно проходит в рамках Забега.РФ. В 2017 и 2018 годах ею стала Казань, в 2019 – Владивосток, в 2020 – Нижний Новгород, в 2021 – Санкт-Петербург, в 2022 году – Нижний Новгород.