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В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?

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В Челябинске вода окрасится в зеленый цвет. Зачем?

В Челябинске теплоэнергетики введут в воду зеленый краситель, чтобы найти утечки в системе теплоснабжения. Если у жителей вода из-под крана окрасится в зеленый цвет, значит есть неисправность внутридомовых систем многоквартирного дома. Об этом стоит сообщить в АО «УСТЭК-Челябинск».

Искать утечки будут на текущей неделе во вторник и среду, 22 и 23 марта. В воду добавят «уранин» - краситель органического происхождения, который безвреден для здоровья.

Как пояснили в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», протяженность тепловых сетей составляет 1200 километров. Они бывают трех видов: магистральные, распределительные и внутридомовые. Все вместе они образуют единую систему городского теплоснабжения.

«За обслуживанием и ремонтом сетей следят их владельцы: за магистральными - АО «УСТЭК-Челябинск» (393 км), за распределительными - МУП «ЧКТС» (670 км) и прочие сетевые организации, за внутридомовыми - управляющие компании города», - рассказали в пресс-службе.

В Челябинске сетевая и водопроводная воды циркулируют отдельно – каждая по своей трубе.

«Соответственно, окраситься вода в зеленый цвет в кране может только в случае неисправности внутридомовых систем многоквартирного дома. Если вы увидели, что вода изменила цвет, обязательно сообщите об этом в управляющую и ресурсоснабжающую компании. Увидев зеленый краситель на земле вне дома: возле магазина или школы, на теплотрассах города, сфотографируйте или запомните точный адрес места возможного повреждения», - предупредили в пресс-службе.

В случае, если вы увидели зеленый краситель, специалисты просят позвонить в АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-72-73 и сообщить о краске.

Напомним, проверка будет проходить в пяти районах Челябинска: Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах1

Фото: пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск»