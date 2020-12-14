В Челябинске водители маршруток не хотят ездить в масках

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В Челябинске продолжаются проверки общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима и графиков дезинфекции подвижного состава. Нарушители привлечены к ответственности.

Управлением транспорта Челябинска совместно с полицией и Роспотребнадзором продолжается проверка общественного транспорта на предмет соблюдения масочного режима.

Как сообщил сегодня, 14 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации города заместитель главы областного центра Максим Куляшов, за неделю было проверено 188 единиц общественного транспорта.

«В четырех случаях выявлены нарушения графика дезинфекции подвижного состава. В ходе рейдов мы проверили также требование соблюдения масочного режима. Выявлены два водители-нарушителя. Двум юридическим лицам направлены требования об устранении нарушений» - сказал Максим Куляшов.

Напомним, что за отсутствие медицинских масок водители транспорта привлечены к административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Им грозит штраф до 30 тысяч рублей.