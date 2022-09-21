В челябинском поселке ЧВВАКУШ начинают ремонтировать дороги

В челябинском поселке ЧВВАКУШ начинают ремонт двух дорог. Работы будет выполнять подрядная организация ООО «СтройМигСити».

До 30-го октября текущего года в поселке отремонтируют проезжие части, тротуары, нанесут разметку и заменят бордюры и знаки, установят искусственные неровности на улице Бурденюка (на участке от КПП до дома №44-б по улице Ирбитская, 2-я) и Героя России Молодова (на участке от дома №1 до улицы 11-й городок).

Как напоминают в пресс-службе мэрии, возможность привести в порядок дороги ЧВВАКУШа у муниципалитета появилась только в 2022-м году – после того, как объекты передали на баланс города.

На прохождение всех необходимых по закону процедур ушло более двух лет: в ноябре 2021-го года суд признал право на дороги по улицам Бурденюка и Героя России Молодова собственностью муниципалитета.

Данные объекты были зарегистрировали в Росреестре и переданы на обслуживание муниципальным предприятиям: «Геоцентр» будет заниматься содержанием дорог и тротуарами, «ЭВИС» - отвечать за наружное освещение.

Посетив ЧВВАКУШ в январе текущего года с рабочим визитом, глава Челябинска Наталья Котова отметила, что городские власти просили министерство обороны РФ передать объекты поселка администрации города с 2010-го года. Многолетняя работа по передаче дорог ЧВВАКУШа на баланс муниципалитета была активизирована по поручению Котовой в 2019-м году.