Дороги челябинского поселка ЧВВАКУШ стали собственностью муниципалитета. Практически сразу после этого городские службы приступили к восстановлению освещения и уборке проезжей части.

Сегодня, 27-го января, в ЧВВАКУШе побывала глава Челябинска Наталья Котова, по поручению которой (это был 2019-й год) многолетняя работа по передаче объектов поселка на баланс города была активизирована.

На прохождение всех необходимых по закону процедур ушло более двух лет, и в ноябре 2021-го года суд признал право на дороги по улицам Бурденюка и Героя России Молодова собственностью муниципалитета.

К настоящему моменту данные объекты зарегистрировали в Росреестре и передали на обслуживание муниципальным предприятиям «Геоцентр» (будет заниматься содержанием дорог и тротуарами) и «ЭВИС», которому предстоит проверить и подключить все фонари наружного освещения.

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«С 2010-го года мы просили министерство обороны передать объекты ЧВВАКУШа администрации города. И только в прошлом году, наконец-то, мы приняли их на баланс. Коммунальные сети и жилые дома уже давно были переданы, дело оставалось за двумя дорогами по улицам Бурденюка и Героя России Молодова. Было огромное количество жалоб от жителей поселка, но мы юридически не могли ничего здесь делать. Поэтому просили городских подрядчиков чистить их за счет собственных средств, а коммерческая структура восстановила сети освещения», - рассказала Наталья Котова.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, в течение нескольких дней в поселке кипит работа. Дороги почищены от снега, а специалисты МБУ «ЭВИС» приступили к замене и подключению фонарей на столбах вдоль дорог.

Жители ЧВВАКУШа рассказали градоначальнице, что наружное освещение в поселке не работает практически 15 лет, дети ходят в школу с фонариками. Теперь одной проблемой в поселке станет меньше.

«Здесь есть над чем работать. Пока силами нашего муниципального «Геоцентра» будем содержать дороги, начнем работу с управляющими компаниями, потому что и во дворах, и на прилегающих территориях не убрано. Зимой пока будем только содержать, а весной и летом уже проведем обследование, оценку, соберем экспертные заключения и начнем составлять сметы на первоочередные ремонты», - отметила Наталья Котова.

По словам главы Курчатовского района Сергея Антипова, в поселке проживает более шести тысяч жителей. Здесь есть два садика и школа, которую необходимо ремонтировать.

«До момента передачи в муниципальную собственность мы не могли выполнять здесь работы, но тем не менее это наши жители, хоть они и жили на «землях минобороны». Поэтому находили возможность решать точечные острые вопросы. Сейчас, благодаря главе города, мы получили возможность включать объекты поселка в любые контракты и в реализуемые программы. Смотрим озелененные территории, которые можно привести в порядок. Также в рамках проекта «Инициативное бюджетирование» уже в этом году мы планируем привести в порядок фасад школы №28. Также есть в планах ремонт внутриквартальных проездов», - рассказал Сергей Антипов.