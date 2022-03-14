В челябинской больнице спасли грудничка, проглотившего батарейку

В отделении детской хирургии ГКБ №1 Челябинска впервые проведена уникальная экстренная операция. Врачи решились на сложнейшее вмешательство по воле случая – на операционном столе оказалась 11-месячная Вероника, жизнь которой висела на волоске.

Как сейчас вспоминает мама Вероники, Кристина, это был обычный день. Абросимовы приехали погостить к бабушке. В семье подрастают три девочки. Мама посадила Веронику в манеж и наказала старшим присмотреть за младшей, пока сама взялась за стирку.

«Где-то через пять минут ко мне подбегает старшая дочь Яна и говорит: «Вероника монетку проглотила». Я подошла, смотрю – не то, чтобы задыхается, но дышит не так, как обычно. Вызвали скорую помощь. Медики успокаивали: «Если монетка, ничего страшного, выйдет сама». Но что-то мне подсказывало, что нужно показаться специалистам. В больнице сразу сделали рентген и отправили в эндоскопическое отделение», - говорит Кристина Сергеевна.

На обследовании врач сказал, что в пищеводе, рядом с зобной частью, продольно, находится инородное тело, похожее на монету. Специалисты попытались достать предмет через рот эндоскопически, но безуспешно. В это же время был выявлен и некроз (омертвение) с перфорацией (сквозной дефект) стенки пищевода - воздух попал в средостение и на шею, вызвав нарушения дыхания. Состояние малышки стало критическим.

Для спасения ребенка в отделение были вызваны врачи-детские хирурги: профессор Иван Абушкин и заведующий ДХО ГКБ №1 Виктор Базалий.

«Операция длилась три с половиной часа, - вспоминает Иван Алексеевич. – Мы наложили гастростому - через переднюю брюшную стенку установили трубку в желудок, это было необходимо для разгрузки желудка и пищевода и кормления ребенка после операции, сам бы он не смог. Через разрез на шее выделили пораженный сегмент пищевода. Удалили инородное тело и полностью омертвевшую часть стенки пищевода. При этом оказалось, что оставшейся по окружности, относительно здоровой стенки пищевода, не хватает для ушивания».

Иван Абушкин отметил также, что поражение пищевода по длине также было большим, что делало рискованной резекцию пищевода с наложением прямого анастомоза. Решено было сохранить часть стенки пищевода, на которой омертвела только слизистая оболочка, а наружные слои сохранились.

«В этом случае дефект пищевода удалось ушить, сформировав на катетере трубочку диаметром четыре миллиметра. При этом неполноценная стенка была дополнительно прикрыта здоровой серозной оболочкой близлежащей части пищевода. Мы понимали, что участок пищевода без слизистой после операции зарубцуется и такое сужение можно будет расширить этапным бужированием. Это сохранит ребенку пищевод, а значит он не станет инвалидом. Как показывает время, данная тактика полностью оправдала себя: пациенту не потребовались повторные операции», - подчеркивает Иван Абушкин.

После того, как инородное тело было извлечено, стало ясно, что Вероника проглотила плоскую круглую батарейку размером с двухрублевую монету. В реанимации малышка в тяжелом состоянии провела 11 дней, долго держалась высокая температура тела. И все же постепенно состояние ребенка стабилизировалось, Веронику с мамой перевели в палату, где они провели около месяца.

Как отмечают в пресс-службе ГКБ №1, сейчас девочка продолжает соблюдать щадящую диету, но уже кушает не только измельченную пищу. Врачи аккуратны в прогнозах, о полном выздоровлении говорить рано. Но медики верят, что девчушка восстановится. Чувствует малышка себя хорошо, правда, все еще беспокойно спит по ночам и неохотно доверяется медикам во время медицинских манипуляций - мама с дочкой регулярно приезжают в больницу на осмотр и бужирование - для расширения его суженной части до нормальных размеров.

«Плоские батарейки при попадании в пищевод очень опасны, особенно если батарейка хорошо заряжена. Контакты в ней расположены рядом и по всей окружности. Их замыкание при плотном соприкосновении с влажной слизистой быстро, в данном случае, прошло не больше трех часов, вызвало тяжелый электрохимический ожог. Монеты в виде инородных тел пищевода, конечно, гораздо безопаснее, но глотать их тоже не стоит», - говорит Виктор Базалий.

Он подтверждает, что результат достигнут благодаря слаженной работе врачей-хирургов, эндоскопистов, анестезиологов-реаниматологов. Врачи признают, что эта операция - пластическое закрытие дефекта пищевода, которое образовалось из-за некроза его стенки, вызванного электрохимическим ожогом от проглоченной ребенком плоской батарейки, - было выполнено в отделении детской хирургии ГКБ №1 впервые.