В Челябинской филармонии смогут привиться от COVID-19 работники сферы культуры

В четверг, 14 октября, в концертном зале Прокофьева Челябинской филармонии пройдет выездная вакцинация сотрудников культурных учреждений от COVID-19. Работники смогут не только сделать первичную прививку, но и ревакцинироваться. Об этом рассказали в пресс-службе Челябинской филармонии.

Привиться от коронавирусной инфекции можно будет тремя видами вакцин на выбор — «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак». К артистам и административным сотрудникам филармонии присоединятся коллеги из других культурных учреждений – Челябинского государственного драматического Камерного театра, детской библиотеки имени Маяковского и Челябинского государственного Театра кукол имени Вольховского.

Напомним, восьмого октября текущего года главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации. Требование не распространяется на людей с противопоказаниями к прививке. Столь массовая вакцинация в Челябинской области пройдет впервые, охватив множество сфер. В частности, работодатели должны будут обеспечить вакцинацию сотрудников сфер образования, медучреждений, работников государственной и муниципальной службы. В первую очередь обязательная вакцинация коснется всех, кто работает с людьми – работников торговли, общепита, сферы красоты, фитнес-центров, концертных залов, театров, кинотеатров, музеев и библиотек, развлекательных заведений и еще ряда отраслей. Ранее в регионе с 18 октября ввели систему QR-кодов для посещения массовых мероприятий.

Вакцинация в концертном зале Прокофьева начнется в 9 утра.