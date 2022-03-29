В Челябинской области 7,6 тысячи жителей продолжают бороться с ковидом

В Челябинской области по состоянию на 29 марта 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 семь тысяч 608 человек, что на 5,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне болело чуть более восьми тысяч человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне подтверждено 556 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 2,2% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 568 человек). С начала пандемии переболело ковидом 317 тысяч 456 жителей.

За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больницы 760 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 564). Всего с начала пандемии сумели справиться с болезнью 301 тысяча 128 пациентов.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни семи жителей (днем ранее умерло девять пациентов с ковидом).

За весь период пандемии коронавирус стал причиной смерти восьми тысяч 678 южноуральцев с подтвержденным COVID-19. Из них семь тысяч 400 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.