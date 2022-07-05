В Челябинской области 88 новых случаев ковида

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 88 новых случаев заражения коронавирусом (сутками ранее – 90 случаев). В числе вновь заболевших - пять школьников (сутками ранее такой диагноз поставили шести детям школьного возраста).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, 137 южноуральцев за минувшие сутки выздоровели. Всего с начала пандемии болезнь победили 324 тысячи 456 жителей Челябинской области.

Число больных COVID-19 в регионе составляет, по данным на пятое июля, тысячу 540 человек. За все время пандемии коронавируса данный диагноз был поставлен 335-ти тысячам 96-ти южноуральцам.

В минздраве Челябинской области также сообщили о двух умерших от ковида за последние сутки жителях региона (столько же пациентов скончалось от коронавируса двумя сутками ранее).

За весь период пандемии в регионе методами ИФА и ПЦР было проведено семь миллионов 17 тысяч 598 исследований на COVID-19, в том числе четыре тысячи девять тестов сделано за прошедшие сутки.