В Челябинской области более 1,8 тысячи южноуральцев продолжают бороться с ковидом

В Челябинской области по состоянию на 25 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 817 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 826 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Всего с начала пандемии переболело ковидом 331 тысяча 152 жителя. Сумели справиться с болезнью 320 тысяч 341 пациент. Скончалось восемь тысяч 952 южноуральца, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 674 жителя - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки заболело коронавирусной инфекцией 115 человек, что на 1,8% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 117 инфицированных).

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 26 пациентов, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее – 318). Накануне умерло пять пациентов с ковидом (днем ранее – один).

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.