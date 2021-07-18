В Челябинской области борьбу с ковидом ведут уже более четырех тысяч жителей

В Челябинской области число жителей, которые получают лечение от коронавирусной инфекции COVID-19 на госпитальных базах и на дому, превысило четыре тысячи. Месяц назад в этот день борьбу с ковидом вели в два раза меньше человек – чуть более двух тысяч.

По состоянию на 18 июля зарегистрировано четыре тысячи 106 пациентов с коронавирусом, по состоянию на 18 июня – две тысячи 59 человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 294 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлен 291 случай, прирост – 1,4%). С начала пандемии лабораторно подтверждено 70 тысяч 813 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 173 пациента, переболевших ковидом (днем ранее –161). С начала пандемии 63 тысячи 439 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 13 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло 11). Причина смерти 12 пациентов - ковидная пневмония, одного – иные заболевания, а ковид был сопутствующим.

С начала пандемии скончались три тысячи 226 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 971 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 255 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.