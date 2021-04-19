В Челябинской области число ковидных баз сократилось до 13

В Челябинской области устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 позволил сократить число госпитальных баз для лечения пациентов с ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, на сегодняшний день работает 13 госпитальных баз на две тысячи 582 койки. В начале эпидемии коронавируса перед регионом была поставлена задача развернуть 2,5 тысячи коек для лечения пациентов с ковидом. С ростом числа заболевших число ковидного коечного фонда было увеличено в три с лишним раза и составило порядка восьми тысячю

Напомним, в конце декабря 2020 года в регионе работало 29 госпитальных баз для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в 16 муниципальных образованиях. На тот момент было незанято около 23 процентов коечного фонда в ковидных госпиталях, в середине ноября (пик эпидемии) – 15%.

В декабре 2020 года отметился устойчивый тренд на снижение числа новых инфицированных, выявляемых за сутки, числа госпитализаций и количества тяжелых случаев заболевания. С декабря по настоящее время были возвращены к плановому приему пациентов 16 больниц, ранее перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Челябинской области подтверждено 58 тысяч 910 случаев заболевания COVID-19. По состоянию на 19 апреля 2021 года три тысячи 146 инфицированных коронавирусом жителей продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому. На начало марта борьбу с ковидом вели пять тысяч 345 пациентов, на начало февраля – 10 тысяч 653 человека, на начало января – 12 тысяч 682.