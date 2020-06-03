ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области число новых случаев коронавируса пока превышает число выздоровевших за сутки

Общество
Сегодня, 11:44
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 114 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 110). Суточное число выздоровевших пока остается меньше новых инфицированных - 85.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, третьего июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 356 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 85 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 58 и 13 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1479 пациентов.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 47 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 21 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая – скончались 72-летняя и 62-летняя женщины. У первой причина смерти стала ковидная пневмония, у второй – злокачественное новообразование (ковид – сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1818 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 12:34
Магнитогорск вновь возглавил антирейтинг по числу умерших пациентов с коронавирусом
Общество
Вчера, 19:20
Коронавирус проникает в структуры власти Челябинской области
Федерация
Вчера, 18:27
Число случаев коронавируса в России превысило 423 тысячи, в УрФО – 16 тысяч
Общество
Вчера, 16:05
В Москве к Троице открывают храмы, в Челябинской области пока решение не принято
Вчера, 16:13
Все подземные ларьки на площади Революции Челябинска демонтируют до конца июня
Вчера, 16:05
В Москве к Троице открывают храмы, в Челябинской области пока решение не принято
Вчера, 15:36
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
Вчера, 14:30
Челябинский горздрав отрицает факт массового отстранения медиков от работы
Вчера, 13:13
Южноуральцев начали обследовать на иммунитет к коронавирусу
Вчера, 12:38
В Челябинской области поэтапно возобновляют оказание плановой медпомощи
Вчера, 12:35
«Ростелеком» в Челябинской области расширяет систему оповещения населения
Вчера, 12:17
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Вчера, 12:03
В Челябинской области добавились два новых муниципалитета, где умерли пациенты с коронавирусом
Вчера, 11:35
В Челябинской области суточное число новых случаев коронавируса постепенно снижается
Культура
Сегодня, 10:59
С добрым утром, Урал!
Для вас снова поет Константин Калошин
Спорт
Сегодня, 11:18
В жизни «Уралочки» и спортивной жизни Златоуста вообще наступают добрые перемены
Новости
Сегодня, 11:46
Происшествия
Бизнесмены Миасса организовали незаконную торговлю на городском пляже
Сегодня, 11:14
Происшествия
Высокопоставленный сотрудник ЮУЖД, попавшийся на взятке, отправлен в СИЗО
Сегодня, 10:13
Происшествия
В Челябинске задержан дебошир, который хотел загрызть и сожрать продавщицу
Вчера, 17:04
Экономика
Челябинцам объяснили появление начислений за тепло в майских квитанциях
Вчера, 16:25
Происшествия
В Челябинске разбойник с топором напал на сотрудника павильона на АЗС
Материалы рубрики
Вчера, 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
Вчера, 12:17
Общество
Дом культуры в Аргаяше закрыли на карантин
Вчера, 10:53
Общество
В Челябинской области заселились вредоносные льняные блошки
Вчера, 10:06
Общество
В Челябинске полностью закроют движение на улице Мастеровой
01.06.20 17:35
Общество
В Челябинске оркестр Росгвардии поздравил онкобольных малышей с Днем защиты детей
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика