В Челябинской области число новых случаев коронавируса пока превышает число выздоровевших за сутки

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 114 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что чуть выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 110). Суточное число выздоровевших пока остается меньше новых инфицированных - 85.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, третьего июня, в регионе подтверждено 3 тысячи 356 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 85 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее 58 и 13 пациентов соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 1479 пациентов.

Двенадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 47 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 21 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 26 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая – скончались 72-летняя и 62-летняя женщины. У первой причина смерти стала ковидная пневмония, у второй – злокачественное новообразование (ковид – сопутствующий).

В больницах продолжает лечение 1818 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.