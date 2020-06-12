В Челябинской области число новых случаев ковид продолжает расти

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 126 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что на 3,3% больше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 122). Суточное число выздоровевших больше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 12 июня, в регионе подтверждено 4 тысячи 493 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 122 выздоровевших пациента с коронавирусом (двумя сутками ранее 88 и 132 соответственно). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 309 пациентов.

Двадцать инфицированных переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 72 пациента с коронавирусной инфекцией, у 45 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 27 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая – скончались 57-летний мужчина, а также две женщины 84 и 88 лет.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 92 человека с подтвержденным Covid-19 (плюс 30). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.