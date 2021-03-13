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В Челябинской области число победивших ковид за сутки больше новых инфицированных

В Челябинской области за прошедшие сутки число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 больше числа новых инфицированных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 155 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 156). Всего с начала пандемии 46 тысяч 916 жителей победили коронавирусную инфекцию.

При этом за прошедшие сутки зарегистрировано 139 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 141) и суточного числа новых инфицированных.

За прошедшие сутки скончалось девять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, одного человека - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в регионе зарегистрировано две тысячи 178 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 90 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 88 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 53 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 78).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.