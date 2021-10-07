В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 100 тысяч

В Челябинской области за весь период пандемии лабораторно подтверждено 100 тысяч 279 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 397 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 395, прирост 0,3%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 287 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее 283). С начала пандемии 84 тысячи 853 жителя сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 26 жителей коронавируса. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 844 жителей. Из них три тысячи 574 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 540 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 456 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.