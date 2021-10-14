В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 103 тысячи

В Челябинской области за весь период пандемии лабораторно подтверждено 103 тысячи 108 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 410 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 0,7% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 407 заболевших и прирост 0,5%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 205 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее -285). С начала пандемии 86 тысяч 765 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки ковид оборвал жизни 27 жителей, что больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (было – 26). С начала пандемии скончалось пять тысяч 31 житель, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них три тысячи 761 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 11 тысяч 270 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 11 тысяч 92 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.