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В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 55 тысяч

В Челябинской число за время пандемии подтверждено 55 тысяч 20 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки выявлен 141 новый инфицированный, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 138).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 235 человек выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 215). Всего за время пандемии победили ковид 48 тысяч 46 жителей.

С начала пандемии в области скончалось две тысячи 241 пациент с коронавирусной инфекцией. Из них одна тысяча 141 человек умер непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 100 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки скончалось десять человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение четыре тысячи 691 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было четыре тысячи 811).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.