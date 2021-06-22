В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 65 тысяч

В Челябинской области весь период пандемии лабораторно подтверждено 65 тысяч 28 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Продолжает расти число новых инфицированных за сутки. Накануне зарегистрировано 109 новых случаев (днем ранее – 103).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, подолжает снижаться число выздоровевших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 99 пациентов, переболевших ковидом (ранее регистрировалось 101, 104, 106, 108, 109, 111, 113 с субботы по понедельник соответственно). С начала пандемии 59 тысяч 972 инфицированных коронавирусом пациента сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть четырех человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умер один). Причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 957 жителей. Из них одна тысяча 741 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 57 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 51 пациент с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.