В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 68 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 67 тысяч 784 случая коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 248 новых случаев COVID-19, что на 3,3% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 240 случаев, прирост – 3%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, с начала пандемии 62 тысячи 135 жителей, инфицированных коронавирусом, сумели победить коварную болезнь. Накануне выздоровели и выписаны из больницы 130 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее –148).

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть 11 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло 13). Причина смерти -пациентов - ковидная пневмония.

С начала пандемии скончались три тысячи 99 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 852 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 247 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с опасной инфекцией на госпитальных базах и на дому две тысячи 756 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 649 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.