В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 89 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии лабораторно подтверждено 89 тысяч 56 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев коронавируса, что аналогично показателю предыдущего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 273 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 271). С начала пандемии 76 тысяч 588 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 22 пациента с ковидом (днем ранее – 21). С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысячи 155 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Из них две тысячи 885 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

На госпитальных базах и на дому продолжают лечение восемь тысяч 270 жителей с подтвержденной, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 195 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.