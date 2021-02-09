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На этой неделе в Челябинскую область поступит еще 27 тысяч доз вакцины от ковида

В Челябинской области число привитых от ковида за неделю выросло в два раза

В Челябинской области за неделю число жителей, поставивших прививку против коронавирусной инфекции COVID-19, выросло в два с лишним раза.

«Сегодня охвачено вакцинацией почти 35 тысяч человек, причем 10 с половиной тысяч из них - это уже вакцинированные вторым компонентом», - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге девятого февраля.

По состоянию на первое февраля в области было привито 15 тысяч 815 человек.

Всего на данный момент в регион поступило 60 тысячи 850 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. В ближайшее время в регионе ожидают поступление следующей партии вакцины – 27 тысяч доз.

В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

При этом в Челябинской области сохраняется устойчивый тренд на снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией – сокращается число выявляемых случаев ковида за сутки, уменьшается число госпитализированных, растет число выздоравливающих. Остается высоким охват тестирования на ковид. Всего с начала пандемии в области зарегистрировано 47 тысяч 663 случая заболевания COVID-19, в том числе за прошедшие сутки - 265 новых подтверждений. Выздоровели и выписаны из больниц более 38 тысяч южноуральцев. Продолжают лечение семь тысяч 701 человек.

Ранее инфекционист рассказала южноуральцам, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.