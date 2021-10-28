В Челябинской области число случаев ковида превысило 109 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 480 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 473 заболевших и прирост 0,9%). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

С начала пандемии подтверждено 109 тысяч 219 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 194 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 196). С начала пандемии 89 тысяч 388 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувший день скончалось 29 жителей с COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня - 30). Всего ковид оборвал жизни пяти тысяч 431 жителя. Из них четыре тысячи 161 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение 14 тысяч 159 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 907 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.