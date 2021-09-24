24.09.2021
В Челябинске сотрудница банка украла деньги умершего вкладчика
24.09.2021
ВТБ снижает ставки по ипотечным госпрограммам
24.09.2021
В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи
24.09.2021
ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани
24.09.2021
Пенсионерку из Челябинска парализовало после того, как ее сбил лихач на электросамокате
24.09.2021
Челиндбанк будет предоставлять льготные кредиты на цифровизацию и автоматизацию
В Челябинской области число случаев ковида превысило 95 тысяч
23.09.2021
Для ХК «Металлург» также сделали послабление по числу зрителей, но на игры пустят лишь с QR-кодом
23.09.2021
В Челябинской области продолжает расти число классов, закрываемых на карантин
23.09.2021
В Челябинской области вновь пошел рост заболеваемости ковидом
23.09.2021
Студенты ЮУрГУ в течение месяца будут слушать лекции дистанционно
Сети нового поколения расположились на берегах озера Увильды
23.09.2021
В Челябинске заканчивается первый этап благоустройства сквера на Новороссийской
22.09.2021
Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков
21.09.2021
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021