В Челябинской области число умерших от ковидной пневмонии превысило семь тысяч

В Челябинской области семь тысяч шесть жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии с начала пандемии коронавирусной инфекции в регионе. Еще одна тысяча 278 человек умерло от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу. Всего ковид оборвал жизни восьми тысяч 284 южноуральцев с подтвержденным COVID-19.

За прошедший день коронавирусная инфекция оборвала жизни 18 жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (сутками ранее умер 21 человек, у которого был подтвержден ковид).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено две тысячи 373 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 1,4% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – две тысячи 405 заболевших).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Накануне коронавирус подтвержден у 155 школьников, что на 9,9% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 172 учеников).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 289 тысяч 934 случая подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 3698 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 3836). Всего в регионе 250 тысяч 629 жителей сумели победить коварную болезнь.

По состоянию на третье марта 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 30 тысяч 979 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 34 тысячи 774 жителя). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.