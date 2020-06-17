ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинской области число выздоровевших за сутки превысило число новых инфицированных

Общество
Сегодня, 11:30
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 23,2% выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 138). Суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 17 июня, в регионе подтверждено 5 тысяч 301 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 172 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее было 97 и 29). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 732 пациента. Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 31 инфицированный.

За время пандемии умерло 97 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 64 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 33 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано шесть смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 441 пациент с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Олеся Денисова
Отправить новость
Коронавирус
Среда обитания
Сегодня, 10:38
«Жемчужина Урала» готова открыться с первого июля
Федерация
Сегодня, 09:35
Число случаев коронавируса в мире превысило 8 миллионов
Общество
Вчера, 14:32
В Катав-Ивановском районе обострилась ситуация с ковидом
Общество
Вчера, 14:07
В Челябинской области за сутки коронавирус унес жизни четырех южноуральцев
Вчера, 18:32
Челябинские библиотеки открывают свои двери для читателей в новом формате
Вчера, 17:20
Челябинский "Молодежный центр" получит президентский грант на обучение селян компьютерной грамотности
Вчера, 16:01
Южноуральские газовики работают в штатном режиме
Вчера, 14:32
В Катав-Ивановском районе обострилась ситуация с ковидом
Вчера, 14:07
В Челябинской области за сутки коронавирус унес жизни четырех южноуральцев
Вчера, 11:53
Число заболевших коронавирусом в Челябинской области превысило пять тысяч
Вчера, 11:04
В день летнего солнцестояния южноуральцев не пустят на Аркаим
Вчера, 10:58
В УрФО Парад Победы состоится 24 июня только в Екатеринбурге
Вчера, 10:05
У сотрудника минстроя Челябинской области выявлен коронавирус
Вчера, 09:55
Мэрия Челябинска поможет в организации похорон семье скончавшегося от коронавируса Сергея Гришова
Культура
Сегодня, 10:26
С добрым утром, Урал!
Для вас поет Илья Сквирский
Среда обитания
Сегодня, 10:59
Санаторий «Чебаркуль» может стать местом экологической катастрофы
Новости
Сегодня, 11:11
Происшествия
Пока челябинец выбирал подарок на день рождения сына, на него оформили крупный кредит
Сегодня, 10:27
Происшествия
В Магнитогорске по вине пьяного мотоциклиста погибла 10-летняя девочка
Сегодня, 10:02
Общество
«Умные» домофоны будут подстраиваться под потребности пользователя
Сегодня, 09:58
Общество
Челябинские газовики просят родителей напомнить детям о правилах обращения с «голубым» топливом
Сегодня, 09:35
Федерация
Число случаев коронавируса в мире превысило 8 миллионов
Материалы рубрики
Сегодня, 10:02
Общество
«Умные» домофоны будут подстраиваться под потребности пользователя
Сегодня, 09:58
Общество
Челябинские газовики просят родителей напомнить детям о правилах обращения с «голубым» топливом
Вчера, 18:55
Общество
В Челябинске заработал первый пешеходный фонтан - дети в восторге
Вчера, 18:32
Общество
Челябинские библиотеки открывают свои двери для читателей в новом формате
Вчера, 17:20
Общество
Челябинский "Молодежный центр" получит президентский грант на обучение селян компьютерной грамотности
Теги
коронавирус
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика