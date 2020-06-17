В Челябинской области число выздоровевших за сутки превысило число новых инфицированных

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 170 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что на 23,2% выше аналогичного показателя предшествовавших суток (накануне прирост был 138). Суточное число выздоровевших превысило число новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 17 июня, в регионе подтверждено 5 тысяч 301 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 172 выздоровевших пациентов с коронавирусом (двумя сутками ранее было 97 и 29). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 2 тысячи 732 пациента. Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 31 инфицированный.

За время пандемии умерло 97 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 64 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 33 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано шесть смертельных случаев.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 441 пациент с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.