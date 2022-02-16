В Челябинской области число заболевших омикрон-штаммом ковида выросло в 1,5 раза

В Челябинской области на сегодня лабораторно подтверждено 374 случая заболевания омикрон-штаммом коронавирусной инфекции, что почти в полтора раза больше аналогичного показателя на предыдущей неделе. Неделю назад в регионе было 253 заболевших омикроном (по состоянию на 28 января было зарегистрировано 42 случая).

«По состоянию на 14 февраля в области выявлено 374 случая новой коронавирусной инфекции штамма омикрон. В большинстве случаев заболевание протекает в легкой форме», - сообщает управление Роспотребнадзора по Челябинской области.

По данным ведомства, на прошедшей неделе наиболее интенсивный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией отмечался за счет увеличения числа инфицированных среди детей. Уровень заболеваемости детей до года вырос в 1,5 раза, подростков 15-17 лет – в 1,3 раза, школьников 7-14 лет – в 1,2 раза, дошкольников от года до семи лет - в 1,1 раза.

В 1,2 раза увеличилось число заболевших среди молодых южноуральцев в возрасте 18-29 лет и жителей старшего возраста (50-64 года), рост в 1,1 раза отмечен среди лиц 30-49 лет и старше 65 лет.

Напомним, со второго февраля 2022 года постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации в санитарных правилах отменена изоляция контактных по COVID-19 (постановление опубликовано на портале правовой информации). Это связано с особенностью «омикрона». Этот штамм очень быстро передается, но многие болеют бессимптомно, из-за чего «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл», поясняла ранее Попова.

Отменён и обязательный ПЦР-тест при выписке переболевших, если лечение продолжалось более семи дней. Если заболевание было до семи дней (или бессимптомно протекало) – отрицательный тест ПЦР обязателен (он сдается через три дня после первого теста).