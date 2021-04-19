В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось

19.04.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 114 случаев ковида
19.04.2021
Челябинская команда «Город N» вышла в четверть финал Высшей лиги КВН
19.04.2021
Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
19.04.2021
Куляшов: В Челябинске моют трамваи, троллейбусы и автобусы
19.04.2021
В нацпарке «Таганай» за добычей пропитания «застукали» краснокнижного «водолаза»
18.04.2021
Челябинская область во власти пылевых бурь: окна лучше не открывать
19.04.2021
Челябинск план противопаводковых мероприятий выполнил, но работа продолжится
16.04.2021
В Челябинской области продлено ограничение на движение по дороге к Тюлюку
16.04.2021
В Челябинской области закрыли автодорогу в Тюлюк
15.04.2021
Миндортранс: Уровень подтопления в районе Тюлюка может повыситься
Оригинальные маршруты путешествий по Челябинской области
17.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
16.04.2021
Челябинск отмывают от грязи и пыли 19 поливомоечных машин и 370 дорожных рабочих
16.04.2021
Мелочь, а приятно: в Центральном районе Челябинска появится второй бесплатный общественный туалет
16.04.2021
Сжигает быстро и безопасно: изобретатель из Челябинска создал чудо-печку для садоводов
15.04.2021