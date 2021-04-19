В Челябинской области дорога на Тюлюк открыта, но ее состояние ухудшилось

В Челябинской области обеспечен проезд по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк в Катав-Ивановском районе, ограничение на которой было введено из-за разлива реки Юрюзань.

Напомним, временное запрещение движения транспортных средств по автодороге было введено с 12 часов 15 апреля. Старожилы утверждают, такое сильное половодье случилось впервые за долгие годы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, в настоящий момент проезд по автодороге Первуха - Меседа - Тюлюк обеспечен.

Жители в группе села в соцсетях пишут: «Воды нет, дорога вся в ямах», «Будьте осторожны. Где промывает дорогу (9 км вроде) дорога рушится».

В телеграм-канале нацпарка Зигальга (на территорию НП можно попасть из села Тюлюк) отмечается, теперь до села можно проехать на обычном автомобиле. Но состояние грунтовой дороги ухудшилось.

«Сейчас подрядчик занимается восстановлением земляного полотна», - сообщили в миндортранса.