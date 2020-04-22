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В Челябинской области еще 9 случаев COVID-19

Общество
Сегодня, 13:59
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за последние сутки официально подтверждено еще девять случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге 22 апреля.

Всего по состоянию на 22 апреля в регионе подтверждено 116 случаев коронавируса. Из общего числа заболевших 38 человек уже выздоровели, в больницах остается 76 человек.

Наибольшее число заболевших по-прежнему отмечено в Челябинске – 39 человек (плюс один за истекшие сутки). В Магнитогорске подтверждено уже 25 случаев. На третьей позиции Златоуст – 11 официально подтвержденных случаев заболевания (плюс двое за сутки).

За прошедшие сутки скончалась пациентка из Златоуста. На сегодня в регионе зафиксировано два случая смерти от коронавируса, у обоих умерших были онкологические заболевания.

В больницах продолжают лечение 76 человек: Магнитогорск - 21, Челябинск - 19, Златоуст - 9, Верхний Уфалей - 4, Ашинский, Кизильский, Красноармейский и Чебаркульский районы и Трехгорный – по двое, Бреды, Копейск, Миасс, Троицк, Катав-Ивановский, Коркинский, Сосновский, Уйский районы – по одному. В медицинских учреждениях также получают необходимое лечение пять жителей других регионов РФ с подтвержденным коронавирусом, которые прибыли в Челябинскую область из Москвы и Ленинградской области.

Заболевшие граждане находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на «горячую линию».

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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