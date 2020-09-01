В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»

В регионе число умерших с коронавирусом за период пандемии продолжает увеличиваться. Уже умерли 374 человека. За прошедшие сутки скончались еще четыре человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех умерших, «ковид» был сопутствующей инфекцией.

Самой молодой умершей было всего 47 лет. Помимо коронавирусной инфекции у нее медики диагностировали сахарный диабет, кардиомиопатия и острую легочно-сердечную недостаточность.

Также умерла 68-летняя женщина. У нее также была ишемическая кардиомиопатия, коронарный атеросклероз.

Скончались и два мужчины в возрасте 71-года. У одного из них была легочно-сердечная недостаточность и постинфарктный кардиосклероз, а у второго – атеросклероз и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.