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В Челябинской области еще четыре человека умерли с диагнозом «ковид»

Общество
Сегодня, 11:57
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Автор: 
Инна Шемаева

В регионе число умерших с коронавирусом за период пандемии продолжает увеличиваться. Уже умерли 374 человека. За прошедшие сутки скончались еще четыре человека.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех умерших, «ковид» был сопутствующей инфекцией.

Самой молодой умершей было всего 47 лет. Помимо коронавирусной инфекции у нее медики диагностировали сахарный диабет, кардиомиопатия и острую легочно-сердечную недостаточность.

Также умерла 68-летняя женщина. У нее также была ишемическая кардиомиопатия, коронарный атеросклероз.

Скончались и два мужчины в возрасте 71-года. У одного из них была легочно-сердечная недостаточность и постинфарктный кардиосклероз, а у второго – атеросклероз и гипертоническая болезнь с поражением сердца.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования.

При первых признаках недомогания необходимо обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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