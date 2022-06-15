В Челябинской области ищут инвесторов для строительства глэмпинг-парка

В Челябинской области планируется построить парк-отель «360 градусов», гости которого смогут наслаждаться природой с городским комфортом. Новый туристический объект разместится вблизи горнолыжного курорта «Солнечная долина». В данный момент ведётся поиск инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Центра «Мой бизнес».

Идея круглогодичного глэмпинга (слово «глэмпинг» происходит от слияния слов «гламурный» и «кемпинг») принадлежит участнику Первого инвестиционного форума SUIF’22 Тимуру Леготину.

Проект предполагает создание серии домов со всеми удобствами для постояльцев. Каждый объект будет создан с применением современных дизайнерских решений в области архитектуры загородного отдыха. Причём, это будет не обычный апартамент в гостинице, а отдельный юнит, где у каждого гостя есть свое личное пространство для отдыха. Построить парк-отель планируют в трёх километрах от основной горнолыжной трассы «Солнечной долины».

«Инвестиционный проект «360 градусов» имеет большой потенциал для развития. Сейчас необходимо найти заинтересованного в идее инвестора, наша команда уже прорабатывает данный вопрос. Кроме этого, специалисты инвестблока оказывают поддержку предпринимателю по вопросам разработки всей необходимой проектной документации», – рассказала заместитель руководителя направления инвестиционного развития Центра «Мой бизнес» Екатерина Сметанина.

Инвесторам, которых заинтересует этот проект, «Мой бизнес» предлагает организовать встречу с инициатором идеи. Связаться можно по единому номеру 8-800-350-24-74 или обратиться лично по адресу: г. Челябинск, улица Российская, 110, к.1., второй этаж.