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В Челябинской области из-за снегопада могут отменить часть автобусных рейсов

В Челябинской области пока не ослабевают начавшиеся накануне снегопады. В случае ухудшения погодных условий возможна отмена части междугородных маршрутов, предупреждает жителей миндортранс.

По данным министерства, наиболее интенсивные снегопады в настоящий момент идут в центральных и южных районах области. Засыпает снегом Аргаяшский, Еткульский, Красноармейский, Нязепетровский, Брединский, Кизильский районы и Челябинск.

В министерстве отмечают, в настоящее время все автобусные перевозки по межмуниципальным маршрутам осуществляются по расписанию. Все автовокзалы работают в штатном режиме.

«В случае ухудшения ситуации возможны изменения в движении автобусов», - предупреждают в миндортрансе.

Напомним, неблагоприятные погодные условия на Южном Урале сохранятся и ближайшей ночью и в понедельник, 11 января. По данным Челябинского Гидрометцентра, в отдельных районах ожидается сильный и очень сильный снег, метели, на дорогах снежные заносы, гололедица, местами сильная.

Телефон круглосуточной диспетчерской Миндортранса 8 (351) 237-88-92.

Телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.