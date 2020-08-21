В Челябинской области изменился уровень заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области снова снизился. По данным на 21 августа в регионе подтверждено 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 75).

На утро 21 августа в регионе подтвержден 13669 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3095 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 154 человека.

Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 468326 тестов. За прошедшие сутки – 3247.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.