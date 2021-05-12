В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет

В Челябинской области только три группы в дошкольных учреждениях изолированы как контактные с больным коронавирусной инфекцией COVID-19.

В школах ни один класс не изолирован по ковиду и не отправлен на карантин по острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

«На карантин по ОРВИ не закрыт ни один класс. Изолированы как контактные с больным коронавирусом только три группы в детских садах Челябинска», - сообщили в пресс-службе министерства образования и науки региона.

Вероятно, этому способствовало длительное разобщение учащихся. Школьники отдыхали в первые 10 дней мая.

До майских праздников из-за ковида были изолированы учащиеся одного класса в школе №112 Трехгорного и две группы в дошкольных учреждения: одна Челябинске и одна в Копейске. На карантине по ОРВИ находились учащиеся 11 классов из восьми школ области.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, с первого по 12 мая не выявлено ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией среди учащихся школ области.

Сократилось число педагогов школ, которые находятся на больничном по различным основаниям - по уходу за ребенком, по вирусным заболеваниям и заболеваниям, связанным с диспансерным наблюдением, по возрасту 65+. На сегодня на больничном находятся 395 учителей школ, в конце апреля - 689 педагогов. Всего в школах работает более 29 тысяч педагогов.