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В Челябинской области карантин введен в одной школе и 152 классах

Общество
Сегодня, 14:29
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области приостановлен учебный процесс в трех школах полностью и 152 классах образовательных организаций региона в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в этих коллективах.

Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина на состоявшейся сегодня, 15 марта, пресс-конференции.

В целом по состоянию на 15 марта 2020 года ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в области оценивается как не эпидемическая. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%.

За прошедшую неделю зарегистрировано 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Отмечается рост заболевших ОРВИ и гриппом среди детей от семи до 14 лет.

Напомним, минпросвещения РФ рекомендовал регионам в зависимости от ситуации ввести в школах дистанционное обучения. Власти Челябинской области приняли решение пока всеобщий карантин не вводить, а продолжить мониторить ситуацию.

Карантин в классах и школах вводится в случае, если число заболевших превышает 20 процентов от численности учащихся в классе или учебном заведении.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
Карантин
грипп
ОРВИ
Светлана Лучинина
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