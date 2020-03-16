В Челябинской области карантин введен в одной школе и 152 классах

В Челябинской области приостановлен учебный процесс в трех школах полностью и 152 классах образовательных организаций региона в связи с высоким уровнем заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в этих коллективах.

Об этом сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина на состоявшейся сегодня, 15 марта, пресс-конференции.

В целом по состоянию на 15 марта 2020 года ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в области оценивается как не эпидемическая. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 10%.

За прошедшую неделю зарегистрировано 27 тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Отмечается рост заболевших ОРВИ и гриппом среди детей от семи до 14 лет.

Напомним, минпросвещения РФ рекомендовал регионам в зависимости от ситуации ввести в школах дистанционное обучения. Власти Челябинской области приняли решение пока всеобщий карантин не вводить, а продолжить мониторить ситуацию.

Карантин в классах и школах вводится в случае, если число заболевших превышает 20 процентов от численности учащихся в классе или учебном заведении.