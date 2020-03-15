В школах Челябинской области пока не вводят карантин по коронавирусу

Образовательным организациям Челябинской области дано поручение подготовиться к возможному введению дистанционного обучения, работодателям – ввести на предприятиях и в организациях дезрежим.

Соответствующие решения приняты сегодня, 15 марта, на заседании областного оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Напомним, накануне министерство просвещения РФ рекомендовало регионам РФ при необходимости временно перевести школьников на дистанционное обучение.

«На заседании областного оперативного штаба принято решение пока не прерывать учебный процесс в школах региона. Тем не менее, дано поручение всем образовательным организациям быть готовыми к переходу на дистанционные формы обучения», - рассказала агентству «Урал-пресс-информ» первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

С завтрашнего дня учебный процесс в школах области будет продолжен в обычном режиме, но штаб будет мониторить ситуацию и принимать решения, исходя из складывающейся обстановки.

Вузам региона рекомендовано перевести на дистанционно обучение всех студентов из Казахстана, где вводится режим ЧС.

По словам Ирина Альфредовны, всем работодателям бюджетных и коммерческих организаций будут направлены рекомендации по переходу на дезрежим с понедельника, 16 марта.