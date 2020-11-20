В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь 72-летнего главврача

В Челябинской области коронавирусная инфекция Covid-19 унесла жизнь еще одного медицинского работника.
В возрасте 72 лет скончался заслуженный врач РФ, главный врач кожно-венерологического диспансера Магнитогорска Ростислав Тверской.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, Ростислав Маркович окончил Челябинский государственный медицинский институт в 1972 году. Трудовую деятельность врача начинал с работы врачом-дерматовенерологом Катав-Ивановского медобъединения.
С 1975 года работал в кожно-венерологическом диспансере Магнитогорска, в течение 15 лет - с 1995 года по 2020 год - был главным врачом диспансера.
«Вся его жизнь – это бесконечная преданность делу и служение людям. Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда имел активную жизненную позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм», - отмечают в минздраве.
Вечная память о Ростиславе Тверском останется в сердцах родных и близких, коллег, пациентов, а его имя - в истории медицины города Магнитогорска.
Министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив кожно-венерологического диспансера и информационное агентство выражают искренние соболезнования родным и близким.
СТРАНИЦА ПАМЯТИ
Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая.
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