В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь еще 21 человека

В Челябинской области за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции скончался еще 21 человек (сутками ранее – двадцать).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки выявлено 383 новых случая заражения ковидом (сутками ранее – 385), школьников среди вновь заболевших нет.

В настоящее время число больных коронавирусом южноуральцев составляет шесть тысяч 815 человек. Всего с начала пандемии в регионе подтверждено 81 тысяча 918 случаев заболевания COVID-19.

По данным министерства здравоохранения Челябинской области, за прошедшие сутки 297 пациентов, перенесших коронавирус, были выписаны из лечебных учреждений. С начала пандемии выздоровели и покинули больничные стены 71 тысяча 299 южноуральцев.

За время пандемии в регионе было проведено в общей сложности три миллиона 56 тысяч 97 исследований методами ИФА и ПЦР, в том числе за последние сутки сделано 13 тысяч 163 теста.