19.08.2021
В Челябинске изменится схема движения трамваев
19.08.2021
«Следователь» нанял жительнице Миасса «адвоката» почти за миллион рублей
19.08.2021
В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь еще 21 человека
19.08.2021
ММК достиг отметки в 750 миллионов тонн выпущенного агломерата
19.08.2021
На Таганае созрел рекордный урожай «уральского винограда»
19.08.2021
В Челябинске определен подрядчик, который спроектирует новый мост
В Челябинской области коронавирус оборвал жизнь еще 21 человека
18.08.2021
В Челябинской области впервые за лето сократилось число новых случаев ковида за сутки
13.08.2021
За время пандемии ковид сумели победить около 70 тысяч южноуральцев
12.08.2021
В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 79 тысяч
11.08.2021
Смертность от нового американского штамма «Йота» составила 82 процента
Найдена одна из причин залпового выброса сероводорода в Челябинске
18.08.2021
В Челябинске произошел сильнейший залповый выброс по сероводороду
18.08.2021
Народный артист РСФСР Александр Михайлов нашел Таганай потрясающим местом
17.08.2021
Текслер: Будет много моих поездок по региону и буду слушать мнение людей
16.08.2021
В Челябинске в этом году появится девять новых детских садов
13.08.2021