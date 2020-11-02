В Челябинской области ковид оборвал жизнь еще одного медработника
В Челябинской области коронавирусная инфекция Covid-19 унесла жизнь еще одного медицинского работника.
На 49 году жизни ушла из жизни медицинская сестра городской больницы №3 города Магнитогорска. Предварительный диагноз - коронавирусная инфекция.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, медсестра более 30 лет она проработала в травматологическом пункте горбрльницы.
«Ее всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность. За время работы удостоена многочисленных грамот и благодарностей за чуткость и внимание, многолетний и добросовестный труд», - отмечают в пресс-службе минздрава.
Информационное агентство, министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив ГБ№3 Магнитогорска выражает соболезнования родным и близким.
Всего за время пандемии умерло 653 пациента с коронавирусной инфекцией, у 177 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 476 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.
Страница памяти
Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года.
МАЙ
В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев.
В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.
ИЮНЬ
В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.
В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.
В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.
В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.
В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.
ИЮЛЬ
В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.
В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Анна Белякова. Ей было всего 42 года.
В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.
АВГУСТ
В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.
В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.
В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.
СЕНТЯБРЬ
В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.
В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.
ОКТЯБРЬ
В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.
В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.
В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.
В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лаишевцев.
В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.
В Миньяре в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог, руководитель медицинского подразделения, работавшая в отделении внебольничных пневмоний.
В Челябинске коронавирусная инфекция оборвала жизнь выдающегося ученого, врача, уролога, профессора, заслуженного врача Туркменской ССР, заслуженного деятеля науки РФ, почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова.
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