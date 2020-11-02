В Челябинской области ковид оборвал жизнь еще одного медработника

В Челябинской области коронавирусная инфекция Covid-19 унесла жизнь еще одного медицинского работника.

На 49 году жизни ушла из жизни медицинская сестра городской больницы №3 города Магнитогорска. Предварительный диагноз - коронавирусная инфекция.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, медсестра более 30 лет она проработала в травматологическом пункте горбрльницы.

«Ее всегда отличали жизнелюбие, оптимизм, отзывчивость и ответственность. За время работы удостоена многочисленных грамот и благодарностей за чуткость и внимание, многолетний и добросовестный труд», - отмечают в пресс-службе минздрава.

Информационное агентство, министерство здравоохранения Челябинской области, коллектив ГБ№3 Магнитогорска выражает соболезнования родным и близким.

Всего за время пандемии умерло 653 пациента с коронавирусной инфекцией, у 177 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 476 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус.

Страница памяти

Напомним, первый случай смерти медицинского работника, заразившегося коронавирусной инфекцией, был зарегистрирован в Челябинской области в начала мая 2020 года.

МАЙ

В Брединском районе умер 57-летний врач общей практики Борис Соловьев.

В Златоусте скончалась 68-летняя врач-терапевт из городской больницы Валентина Столбикова, которая была инфицирована во внутрибольничном очаге заражения.

ИЮНЬ

В селе села Кундравы умерла медсестра врачебной амбулатории Ольга Кокшарова.

В Челябинске коронавирус унес жизнь 24-летнего водителя детской городской поликлиники №1 Сергея Гришова. Врачи боролись за его жизнь более месяца, но болезнь оказалась сильнее. А за месяц до этого умерла его мама, также заразившаяся коронавирусной инфекцией.

В Челябинске скончалась 44-летняя декан фармацевтического факультета Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) Елена Симонян. Изначально причиной смерти называлась внебольничная пневмония. Анализ на коронавирус был взят при жизни женщины, но результат прийти не успел.

В Магнитогорске умер 59-летний водитель скорой помощи Николай Панафидин.

В Миассе от ковидной пневмонии скончалась 52-летняя врач городской детской больницы Елена Асташова.

ИЮЛЬ

В Верхнем Уфалкее коронавирус унес жизнь 63-летнего врача центральной городской больницы Сергея Савельева.

В Челябинске скоропостижно скончалась детский хирург городской больницы №1 Анна Белякова. Ей было всего 42 года.

В Миассе умерла диспетчер скорой помощи Татьяна Мандрикова.

АВГУСТ

В Челябинске скончался анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации терапевтического корпуса горбольницы №1 70-летний Виктор Шевченко.

В Челябинске умерла медсестра -диспетчер отделения санитарной авиации областной клинической больницы 68-летняя Галина Сидорова.

В Магнитогорске от коронавирусной инфекции скончался 56-летний врач-отоларинголог из Центра охраны материнства и детства Юрий Шералапов.

СЕНТЯБРЬ

В Миассе умерла врач-психиатр горбольницы №2 42-летняя Татьяна Мельничук.

В Магнитогорске на 59-м году жизни скончался врач-терапевт городской больницы №3 Юрий Ишимов.

ОКТЯБРЬ

В Магнитогорске скончался медбрат отделения функциональной диагностики АНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть» Валерий Греднев.

В Магнитогорске умер анестезиолог-реаниматолог горбольницы №2 Олег Рыжков.

В Усть-Катаве умерла 60-летний врач-невролог медико-санитарной части № 162 Татьяна Ревельская.

В Магнитогорске на 59 году жизни скончался водитель скорой помощи Сергей Лаишевцев.

В Челябинске на 58-м году жизни умерла старшая медсестра инфекционного отделения ГКБ №8 Татьяна Миронова.

В Миньяре в возрасте 57 лет скончалась врач-невролог, руководитель медицинского подразделения, работавшая в отделении внебольничных пневмоний.

В Челябинске коронавирусная инфекция оборвала жизнь выдающегося ученого, врача, уролога, профессора, заслуженного врача Туркменской ССР, заслуженного деятеля науки РФ, почетного гражданина Челябинска Николая Тарасова.