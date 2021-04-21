В Челябинской области ковид оборвал жизни более 2,5 тысячи жителей

В Челябинской области за время пандемии скончалось две тысячи 538 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 374 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 164 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Накануне зарегистрирована смерть 10 человек с подтвержденным ковидом. Причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 112 новых случаев коронавирусной инфекции, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее - 113). Всего с начала пандемии зарегистрировано 59 тысяч 135 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки 134 человека выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 117). С начала пандемии 53 тысячи 455 жителей сумели справиться с COVID-19.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому три тысячи 100 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 132 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.