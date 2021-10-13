В Челябинской области ковид оборвал жизни более пяти тысяч южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии скончалось пять тысяч четыре жителя, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них три тысячи 734 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За минувшие сутки ковид оборвал жизни 26 жителей, что аналогично показателю предшествовавшего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 407 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 0,5% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 405 заболевших и прирост 0,2%). Это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 102 тысячи 698 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 285 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее также 285). С начала пандемии 86 тысяч 560 жителей сумели победить коварную болезнь.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 11 тысяч 92 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 996 человека).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.