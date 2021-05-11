В Челябинской области ковид унес жизни 2,7 тысячи южноуральцев

В Челябинской области за весь период пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни двух тысяч 692 жителей. Из них одна тысяча 499 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 193 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть девяти человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – восьми человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 228 случаев ковида. За прошедшие сутки выявлено 100 новых случаев коронавирусной инфекции, что выше показателя предыдущего дня (98 новых инфицированных).

С начала пандемии 55 тысяч 639 заболевших ковидом жителей сумели справиться с болезнью. Накануне выздоровело и выписано из больницы 99 человек (днем ранее – 98).

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 855 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 863 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.