В Челябинской области на дороге возле Южноуральска ограничат движение

В Челябинской области с седьмого июня по 15 сентября введут реверсивное движение на трассе А-310 Челябинск-Троицк-граница с республикой Казахстан. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по устройству слоев износа на федеральной автомобильной дороге А-310 Челябинск-Троицк-граница с Республикой Казахстан на участке км 80 – км 88 (возле Южноуральска) вводится временное ограничение для транспортных средств в виде организации реверсивного движения с 7 июня по 15 сентября 2021 года», - уточнили в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Схемы утверждены ФКУ Упрдор «Южный Урал» на период выполнения ремонтных дорог.

Водителей попросили заранее планировать свой маршрут. Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

Напомним, еще одно реверсивное движение транспорта ввели на трассе М-5 «Урал» возле Миасса. Ограничение будет действовать с четвертого июня и до 10 октября этого года.