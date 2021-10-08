В Челябинской области начали вакцинировать от ковида иностранцев

В Челябинской области начали вакцинировать от коронавирусной инфекции COVID-19 иностранных граждан. Еще недавно вакцинация была доступна только гражданам России.

Впервые в регионе вакцинация иностранцев началась в Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере. Студентов и рабочих мигрантов из разных стран прививают от COVID-19 однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт».

Как уточняет минздрав, вакцинация иностранцев в ЧОККВД проводится уже неделю – с первого октября. «Около 100 человек уже успешно ее прошли, - рассказал Олег Зиганшин, главный врач ЧОККВД. - Прививаем вакциной «Спутник Лайт», она поступила в достаточном количестве».

Иностранным гражданам, проживающим на территории Челябинской области и желающим вакцинироваться от COVID-19, нужно обратиться в диспансер.

Вакцинация проходит в будние дни с 14 до 16 часов по адресу: Челябинск, Яблочкина 24, ЧОККВД, можно заранее позвонить телефону: 8-800-201-06-29.

Перед вакцинацией врач проводит осмотр и только после этого пациент идет на прививку.

«Для всех иностранных граждан вакцинация проводится на платной основе. Это могут быть как ВУЗы и крупные компании, так и частные лица», - уточнил главврач.

Стоимость вакцинации около 750 рублей. Справки привившимся выдают уже на следующий день.

Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ, Челябинск) на собственные средства закупил вакцину от ковида для студентов-иностранцев. На эти цели было выделено 500 тысяч рублей. Вакцинироваться смогут более 650 человек. Вуз заключил договор на оказание медицинских услуг с ЧОККВД, где проходит вакцинация.

Возможность сделать прививку для иностранных студентов уникальная, ведь из-за сложной эпидемиологической ситуации многие страны оказались закрыты, что не позволило учащимся съездить домой и вакцинироваться по месту жительства.

Вакцинация в вузе также началась с первого октября. Как сообщили в ЮУрГУ, первыми привились студенты из Китая, Египта, Туркменистана. Чуть позже к ним присоединились уроженцы Кот-д`Ивуара, Египта, Киргизии, Узбекистана.

«Я ставлю прививку, потому что считаю, что это важно. Год назад многие заболели, мы переживали, когда будет решение от коронавируса. Сейчас это решение есть – вакцина, - рассказал Яро Абубакар из Кот-д 'Ивуар, Западная Африка. - Мой выбор вакцинироваться, защитить себя, чем заболеть и возможно не поправиться. Сам COVID-19 не переносил, болели многих среди знакомых и родственников, я видел, как им было плохо. Не хочу, чтобы опять повторилось, что и в году, хочется вернуться к прежней жизни, когда не было коронавируса».

За несколько дней прививку поставили 56 человек из 10 стран. «Желающих привиться очень много. Студенты положительно реагируют на вакцинацию. У нас была сложная эпидемиологическая обстановка, некоторые страны были закрыты. Мы мониторим тех, кто уже привился, все на данный момент себя хорошо, что является отличным стимулом для других вакцинироваться», - поделилась Ольга Ярошенко, проректор по международной деятельности ЮУрГУ.

Вакцинация для студентов ЮУрГУ будет проходить до 15 октября строго по графику по предварительно регистрации. Запись осуществляется с девяти до 16 часов в 353 кабинете главного корпуса ЮУрГУ (пр. Ленина, 76).

Аспирант ЮУрГУ из Нигерии Адебойе Ифатуроти переболел коронавирусной инфекцией и знает о ее последствиях не понаслышке. ««Для тех, кто еще сомневается, нужно ли делать прививку, у меня один совет: вакцинируйтесь, пожалуйста! Это не шутки», - подчеркивает студент.

В Южно-Уральском государственном университете обучается более 2,3 тысячи иностранных студентов из 54 стран мира. Сегодня порядка 800 человек находятся на дистанционном обучении. География широкая: Алжир, Бангладеш, Гаити, Гана, Зимбабве, Индия, Йемен, Камерун, Канада, Куба, Ливан, США, Шри-Ланка, Эфиопия, Китай, Египет, Ирак, Сирия. Самое большое число иностранцев из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Китая. В этом году появились студенты из Панамы, Филиппин и Свазиленда.