В Челябинской области намечается спад суточного числа новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 172 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже аналогичных показателей прошлых дней. Ранее был прирост 182, 270, 184 и 192. Суточное число выздоровевших по-прежнему остается ниже числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро среды, 24 июня, в регионе подтверждено 6 тысяч 652 случая коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 97 выздоровевших пациентов с коронавирусом (ранее выздоровело 133, 101, 55 и 135). За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 3 тысячи 531 пациент.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 129 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 82 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 47 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая.

В больницах продолжает лечение 2 тысячи 950 пациентов с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.